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Скончался актер Театра Комиссаржевской Борис Соколов, игравший в «Улицах разбитых фонарей»

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В петербургском Театре им. В.Ф. Комиссаржевской — потеря: 27 февраля в администрации рассказали, что накануне, 26 февраля, в возрасте 77 лет скончался народный артист России Борис Соколов. Он назван «одним из выдающихся актеров Ленинграда-Петербурга» и «блестящим исполнителем героев своего времени».

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«Его очень любили в театре — за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту, — говорится в некрологе. — Последний его спектакль — лирическая трагикомедия «С тобой и без тебя», где Соколов сыграл сильного и нежного Сэма».

Актерская карьера Бориса Соколова началась в Киеве, где он впервые вышел на сцену в 20-летнем возрасте. Почти сразу после этого, с 1965 года он приступил к учебе в московском ГИТИСе им. А. В. Луначарского. Пять лет отработал в Театре русской драмы в Риге, где его заметил Георгий Товстоногов и пригласил в Ленинград, но потом актер перешел на работу в Театр Ленинского комсомола к Геннадию Опоркову. В Театр им. В.Ф. Комиссаржевской пришел в 1977 году.

Борис Соколов снимался в кино. Среди фильмов с его участием — «Звезда пленительного счастья», где он играл участника войны 1828 года Раевского, «Деревья умирают стоя», «Прохиндиада, или Бег на месте», «Собачье сердце», «Тюремный романс», сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Улицы разбитых фонарей-4», «Тайны следствия-4», «Убойная сила 6», «Опера. Хроники убойного отдела-2» и другие.

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Комментарии (2)

iigaza
А вот замечательный, талантливейший актер Балуев отказался от званий и от заслуженного, и от народного.
07A
Александр Николаевич Раевский-участник войны 1828 года? С Персией? А "Звезда пленительного счастья" фильм о декабристах? 1825 год?
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