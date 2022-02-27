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В России выявили более 116 тыс. новых случаев коронавируса. Петербург — снова лидер по числу заболевших

За минувшие сутки в России официально подтверждено 116 093 новых случая коронавируса. Накануне их было 122 9950. Об этом 27 февраля сообщает оперативный штаб.

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Лидер по количеству вновь заболевших — Петербург, где насчитали 6 442 инфицированных. В Москве — 3 050 новых случаев ковида.

Летальная статистика пополнилась 769 смертями, из которых 81 — в Петербурге. Всего за время пандемии коронавирус забрал 350 927 жизней.

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Комментарии (7)

veter_tut
Снова очнулись)) забыли что ли на пару дней? ;)
266456205
Перед страной задачи посерьёзнее стоят, чем какой-то насморк
orlovandrei1986
да всем уже плевать
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