Португалия и еще два члена НАТО направят оружие и снаряжение Украине

Португалия объявила, что направят оружие и снаряжение, чтобы помочь Украине. Ранее еще два члена НАТО — Чехия и Нидерланды — объявили о том же самом.

«По запросу украинских властей Португалия предоставит военное снаряжение, такое как жилеты, каски, приборы ночного видения, гранаты и боеприпасы разного калибра, комплектные рации, аналоговые ретрансляторы и автоматические винтовки G3», — сообщает 27 февраля Минобороны Португалии в Twitter.

Как пишет CNN, Чехия обязалась отправить «партию оружия в Украину» — автоматы, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки и пистолеты, на сумму более 8,5 млн долларов в «место по выбору украинцев». Нидерланды сообщили, что поставят Украине 200 зенитных ракет Stinger.