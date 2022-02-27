FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -2
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Португалия и еще два члена НАТО направят оружие и снаряжение Украине

18
Печать

Португалия объявила, что направят оружие и снаряжение, чтобы помочь Украине. Ранее еще два члена НАТО — Чехия и Нидерланды — объявили о том же самом.

«По запросу украинских властей Португалия предоставит военное снаряжение, такое как жилеты, каски, приборы ночного видения, гранаты и боеприпасы разного калибра, комплектные рации, аналоговые ретрансляторы и автоматические винтовки G3», — сообщает 27 февраля Минобороны Португалии в Twitter.

Как пишет CNN, Чехия обязалась отправить «партию оружия в Украину» — автоматы, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки и пистолеты, на сумму более 8,5 млн долларов в «место по выбору украинцев». Нидерланды сообщили, что поставят Украине 200 зенитных ракет Stinger.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

gatsby55
Смотрю, у кремлеботов истерика.
E .SladkiBubalehhh
Видимо по русски не понимают , по моему Президент Путин ясно все объяснил , развязка скоро 🔜
bazafaka
Поздновато, хохлы уже видосики выкладывают как кацапы по дворам харькова на тиграх и камазах катаются.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний