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В Петербург возвращается солнце. В предпоследний день зимы в городе около нуля

В Петербурге будет снова солнечно. Ночные -10 плавно перейдут в привычные -1 … +1. Осадков не ожидается.

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В воскресенье, 27 февраля, в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый, с максимальной скоростью до 2-х метров секунду.

По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, минувшей ночью температура воздуха в городе опускалась до -9 … -11 градусов, местами — до -16-и. Днём столбик термометра будет удерживаться в районе -1 … +1. На дорогах сохраняется гололедица.

Атмосферное давление ночью повышалось, а в течение дня существенно не изменится и составит до 778 мм ртутного столба. Влажность воздуха — около 70%.

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Комментарии (3)

Petr Sh.
"В" Украине
07A
На Украине грунт подморозит?
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