В Петербург возвращается солнце. В предпоследний день зимы в городе около нуля

В воскресенье, 27 февраля, в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный слабый, с максимальной скоростью до 2-х метров секунду.



По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, минувшей ночью температура воздуха в городе опускалась до -9 … -11 градусов, местами — до -16-и. Днём столбик термометра будет удерживаться в районе -1 … +1. На дорогах сохраняется гололедица.



Атмосферное давление ночью повышалось, а в течение дня существенно не изменится и составит до 778 мм ртутного столба. Влажность воздуха — около 70%.

