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AMD и Intel приостановили поставки своей продукции на территорию России

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О том, что крупнейшие производители процессоров AMD и Intel приостановили поставки своей продукции в Россию, РБК сообщает со ссылкой на два источника на ИТ-рынке.

По словам одного из них, эти компании в устной форме сообщили российским производителям, что продукция AMD и Intel временно не поставляется на территорию России. Китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию, дополнил он. Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Представитель Intel в России не ответил прямо на вопрос, остановили ли они поставки процессоров, но сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля.

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Комментарии (30)

killbeachtrash
Постукивая очками по столу...пока вся эта "шобла" "пилила" госбюджет ( и пилит дальше) мои друзья "тянули" на деньгах спонсора ( он кстати как понял банкрот) уникальную технологию по производству - резки "подложек для микросхем"- это то на чем "выращивается" все то на чем сейчас вы это читаете. Даже на выставке по технологиям банк ВТБ гарантировал им 70 % ...о как благодарно( краткая ремарка банк Японии и Англии давал кредит под ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ процент своим производствам в периоды кризиса)...В итоге ребята разбежались. Оборудование где гниет.Инвестор оказался благородным человеком...1 000 000 $ потратил. Телефончики дать ? ps только с одним условием - прием меня на работу консультантом.
Cruz
Грустно. Помнится в СССР производили проц для клонов Синсклер Сотрудник делегации ВНешторга этим похвалился Ему показали 386 -й наши производство свернули отставание было критическим. Все возвращается увы
nuga
Если рубль обрушиться,любой импорт станет нецелесообразен,включая софт. Слишком дорого.
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