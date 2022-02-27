AMD и Intel приостановили поставки своей продукции на территорию России

О том, что крупнейшие производители процессоров AMD и Intel приостановили поставки своей продукции в Россию, РБК сообщает со ссылкой на два источника на ИТ-рынке.



По словам одного из них, эти компании в устной форме сообщили российским производителям, что продукция AMD и Intel временно не поставляется на территорию России. Китайские партнеры уже получают уведомления от локального офиса Intel о запрете на поставки процессоров в Россию, дополнил он. Приостановку поставок процессоров от AMD и Intel подтвердил и представитель Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).



Представитель Intel в России не ответил прямо на вопрос, остановили ли они поставки процессоров, но сообщил, что «компания внимательно следит за ситуацией и обеспечивает соблюдение применимых санкций и правил экспортного контроля.

