Отмечал день рождения жены и захотел к друзьям. Иностранца в Петербурге сняли с каршеринга

Сотрудники ГИБДД в Невском районе Петербурга ночью 26 февраля задержали нетрезвого водителя каршерингового автомобиля.
Как сообщает «Дорожный инспектор», около 1:40 на проспекте Большевиков, у дома 30, корпус 1, на въезде из Кудрово в Петербург, был остановлен KIA для проверки документов. 37-летний водитель с азиатским гражданством оказался нетрезв: алкотестер показал 0,684 мг/л.
Он пояснил, что вместе с женой и её подругой отмечал день рождения жены. После распитой на троих бутылки водки почувствовал острую необходимость поехать по делам к друзьям. Каршеринг стоял рядом, а такси пришлось бы ждать. Поэтому выбрал каршеринг — аккаунт у него был свой.
На мужчину составлен административный материал за пьяное вождение по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. «Штраф 30 000 рублей, лишение в/у на срок от 1,5 до 2-х лет. От «Делимобиля» штраф 50000 за управление в состоянии алкогольного опьянения. На широкую ногу съездил. Вероятно, будет разговор с женой насчет семейного бюджета», - отмечает «Дорожный инспектор».