Отмечал день рождения жены и захотел к друзьям. Иностранца в Петербурге сняли с каршеринга

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 1:40 на проспекте Большевиков, у дома 30, корпус 1, на въезде из Кудрово в Петербург, был остановлен KIA для проверки документов. 37-летний водитель с азиатским гражданством оказался нетрезв: алкотестер показал 0,684 мг/л.



Он пояснил, что вместе с женой и её подругой отмечал день рождения жены. После распитой на троих бутылки водки почувствовал острую необходимость поехать по делам к друзьям. Каршеринг стоял рядом, а такси пришлось бы ждать. Поэтому выбрал каршеринг — аккаунт у него был свой.

