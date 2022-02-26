Cumhuriyet: Турция не ограничивала проход российских военных кораблей

Информация о закрытии турецких проливов опровергается в СМИ.



Турция не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Cumhuriyet.



Также ТАСС информирует, что посольство России в Турции не получало никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских кораблей.

В то же время, как сообщает РИА Новости, глава МИД Сергей Лавров заявил главе МИД Турции о готовности России к тесному взаимодействию со всеми конструктивными силами для скорейшего урегулирования на Украине