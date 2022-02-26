Cumhuriyet: Турция не ограничивала проход российских военных кораблей

Информация о закрытии турецких проливов опровергается в СМИ.
Турция не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Cumhuriyet.
Также ТАСС информирует, что посольство России в Турции не получало никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских кораблей.
В то же время, как сообщает РИА Новости, глава МИД Сергей Лавров заявил главе МИД Турции о готовности России к тесному взаимодействию со всеми конструктивными силами для скорейшего урегулирования на Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции Реджепа Эрдогана, упомянув закрытие проливов. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украины сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет», — написал Зеленский.