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Cumhuriyet: Турция не ограничивала проход российских военных кораблей

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Информация о закрытии турецких проливов опровергается в СМИ.

Турция не вводила ограничения на проход российских военных кораблей через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Cumhuriyet.

Также ТАСС информирует, что посольство России в Турции не получало никаких официальных уведомлений от турецкой стороны по закрытию проливов для российских кораблей.

В то же время, как сообщает РИА Новости, глава МИД Сергей Лавров заявил главе МИД Турции о готовности России к тесному взаимодействию со всеми конструктивными силами для скорейшего урегулирования на Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции Реджепа Эрдогана, упомянув закрытие проливов. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украины сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет», — написал Зеленский.

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Комментарии (6)

А13579
Турции для начала свои войска из Сирии убрать надо, прежде чем рот открывать.
Главный коньячный мастер
Интересно, турецкая газета Cumhuriyet является официальным российским СМИ, чтобы ТАСС её цитировал?
Инкогнито2021
кто то брешет
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