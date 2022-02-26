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Зеленский благодарит Турцию: Запрет на проход боевых кораблей в Черном море — это важная поддержка

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции Реджепа Эрдогана.

«Я благодарю моего друга, господина президента Турции Эрдогана, и жителей Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход [российских] боевых кораблей в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка крайне важны сегодня. Жители Украины этого никогда не забудут!» — заявил Зеленский 26 февраля в своем Twitter.

Напомним, двумя днями ранее Реджеп Эрдоган опубликовал твит в поддержку Киева. «Турция поддерживает борьбу Украины за защиту своей территориальной целостности. Мы искренне сожалеем, что Россия и Украина, которых мы рассматриваем как дружественные страны и с которыми у нас тесные политические, экономические и социальные отношения, встречаются таким образом лицом к лицу», — написал президент Турции.

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Комментарии (20)

Modest_5e4ce41f7533b
Турция решает свои проблемы в Сирии.
Stargazer_5e4cc3b703773
Интересно, чем этот клован кредиты отдавать будет? Спасибами и Наташками? Или теперь шекели у земляков клянчить будет? УССР была богатейшей республикой, а теперь ходит с протянутой рукой.
eliseyy
Истоически Турция рассматривает северное побережье Чёрного моря, как свои утерянные территории.
Турки не Украине помогают, а свои интересы продвигают.
Все северное побережье Чёрного моря отвоëвано у Турков русскими войсками. Слава Нахимову, Лазареву, Румянцеву, Суворову!
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