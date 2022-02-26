Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Турции Реджепа Эрдогана.

«Я благодарю моего друга, господина президента Турции Эрдогана, и жителей Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход [российских] боевых кораблей в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка крайне важны сегодня. Жители Украины этого никогда не забудут!» — заявил Зеленский 26 февраля в своем Twitter.

Напомним, двумя днями ранее Реджеп Эрдоган опубликовал твит в поддержку Киева. «Турция поддерживает борьбу Украины за защиту своей территориальной целостности. Мы искренне сожалеем, что Россия и Украина, которых мы рассматриваем как дружественные страны и с которыми у нас тесные политические, экономические и социальные отношения, встречаются таким образом лицом к лицу», — написал президент Турции.

