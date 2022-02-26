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Эрмитаж снова принимает посетителей

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Государственный Эрмитаж возобновил работу 26 февраля. Об этом сообщается в соцсетях музея.

Экскурсии пришлось прервать из-за сообщения о минировании. Анонимка пришла около часа дня.

Музей закрылся по «техническим причинам». Посетителей попросили сдать билеты.

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