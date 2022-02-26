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Боевые действия на Украине

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В ДНР сообщили о создании гуманитарного коридора для сдавшихся украинских военных

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Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о более 570 обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ за десять дней, передаёт «Интерфакс».

RT на русском со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК сообщает, что в результате обстрела украинских силовиков повреждено здание детского сада в Донецке. А по данным властей ЛНР, за сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов погибли семь мирных жителей.

Народная милиция ДНР создала гуманитарный коридор для выхода сложивших оружие военнослужащих ВСУ из зоны боевых действий, их обеспечивают питанием и медицинской помощью, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы республиканского оборонного ведомства Эдуарда Басурина. По его словам, подразделения ВСУ отошли с занимаемых позиций в районе населенных пунктов Гнутово и Талаковка. Народная милиция ДНР взяла под контроль Павловск и Пищевик, находящиеся на мариупольском направлении.

Более 80 украинских военнослужащих доставлены в Севастополь с острова Змеиный, они будут отправлены домой, цитирует ТАСС заместителя командующего ЧФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаила Ясникова.

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