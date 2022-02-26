В ДНР сообщили о создании гуманитарного коридора для сдавшихся украинских военных

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о более 570 обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ за десять дней, передаёт «Интерфакс».



RT на русском со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК сообщает, что в результате обстрела украинских силовиков повреждено здание детского сада в Донецке. А по данным властей ЛНР, за сутки в ЛНР и ДНР от обстрелов погибли семь мирных жителей.



Народная милиция ДНР создала гуманитарный коридор для выхода сложивших оружие военнослужащих ВСУ из зоны боевых действий, их обеспечивают питанием и медицинской помощью, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы республиканского оборонного ведомства Эдуарда Басурина. По его словам, подразделения ВСУ отошли с занимаемых позиций в районе населенных пунктов Гнутово и Талаковка. Народная милиция ДНР взяла под контроль Павловск и Пищевик, находящиеся на мариупольском направлении.

