Разбой на колесах. На Энгельса пассажир ножом вымогал телефон у таксиста

Горожанин решил разжиться телефоном в Выборгском районе Петербурга. Вместо магазина он пошел к такси.



Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, накануне сотрудники полиции задержали агрессивного пассажира такси. 36-летний безработный сел в «Хёндэ» на проспекте Энгельса ранним утром. За рулём автомобиля находился 28-летний приезжий из Узбекистана. Пассажир достал нож и потребовал от водителя его телефон. В это время машину тормознул наряд ППС.



«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

