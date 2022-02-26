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Петербург остается на первом месте в РФ по суточной заболеваемости

За прошедшие сутки в России выявили 122 995 случаев коронавируса. Накануне их было 123 460. Об этом 26 февраля сообщает оперативный штаб.

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Новых заболевших насчитали во всех регионах РФ. В Петербурге за день зафиксировали 7 409 случаев COVID-19 (вчера 7 572).

Летальная статистика пополнилась 793 смертями, из которых 76 в Петербурге. За время пандемии коронавирус забрал 350 158 жизней.

Общее число случаев COVID-19 в РФ выросло до 16 175 023.

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Комментарии (1)

polinmole
У Вас оговорка по Фрейду во втором абзаце.
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