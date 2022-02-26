В Озерках к пенсионеру постучался мужчина с ножом. Хозяин ответил выстрелом в живот

Только травматический пистолет «Оса» смог угомонить активного гражданина в одной из парадных Выборгского района. Отбивался от ножа пенсионер.
Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, накануне вечером покой хозяина квартиры в доме на улице Композиторов потревожил буйный мужчина в парадной. Незнакомец орал и колотил в дверь. Когда ему открыли, достал нож и стал угрожать убийством. 59-летний пенсионер, которому принадлежит квартира, сначала пытался утихомирить буяна словом, но затем вооружился травматическим пистолетом и выстрелил в живот дебоширу. В парадную вызвали полицию, 33-летнего мужчину увезли в отдел.
«Хулиган доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.