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В Озерках к пенсионеру постучался мужчина с ножом. Хозяин ответил выстрелом в живот

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Только травматический пистолет «Оса» смог угомонить активного гражданина в одной из парадных Выборгского района. Отбивался от ножа пенсионер.

Как стало известно «Фонтанке» 26 февраля, накануне вечером покой хозяина квартиры в доме на улице Композиторов потревожил буйный мужчина в парадной. Незнакомец орал и колотил в дверь. Когда ему открыли, достал нож и стал угрожать убийством. 59-летний пенсионер, которому принадлежит квартира, сначала пытался утихомирить буяна словом, но затем вооружился травматическим пистолетом и выстрелил в живот дебоширу. В парадную вызвали полицию, 33-летнего мужчину увезли в отдел.

«Хулиган доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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