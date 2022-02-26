«Вооружить можно мотострелковую роту». Полицейские изъяли в Ленобласти целый арсенал оружия

Петербургские полицейские в ходе обысков под Сланцами изъяли 150 пистолетов, пулеметы и авиационную пушку.



«Вряд ли полицейские Санкт-Петербурга рассчитывали на такой улов в Ленинградской области. Как все изъятое они грузили на машины — непонятно, но вооружить всем этим можно мотострелковую роту», — сообщает 26 февраля 47news.



По данным издания, в доме жителя деревни Сосновка под Сланцами и его товарища из поселка Изборовье обнаружили большое количество разнообразного оружия. Среди найденного были 27 автоматов, 9 пулеметов, 55 пистолетов и револьверов, противотанковое ружье и авиационная пушка.

