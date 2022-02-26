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«Вооружить можно мотострелковую роту». Полицейские изъяли в Ленобласти целый арсенал оружия

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Петербургские полицейские в ходе обысков под Сланцами изъяли 150 пистолетов, пулеметы и авиационную пушку.

«Вряд ли полицейские Санкт-Петербурга рассчитывали на такой улов в Ленинградской области. Как все изъятое они грузили на машины — непонятно, но вооружить всем этим можно мотострелковую роту», — сообщает 26 февраля 47news.

По данным издания, в доме жителя деревни Сосновка под Сланцами и его товарища из поселка Изборовье обнаружили большое количество разнообразного оружия. Среди найденного были 27 автоматов, 9 пулеметов, 55 пистолетов и револьверов, противотанковое ружье и авиационная пушка.

Кроме того, полицейские обнаружили две гранаты и десятки килограммов пороха и взрывчатки.

В ходе операции были задержаны четыре человека.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Эхо войны?
ПТР вроде как больше и взяться особо неоткуда, авиационная пушка (какая?) тоже вполне может быть копаная...
Остальное что, коп, со складов тыренные, самоделки/переделки из СХП/травматов/газовых?
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