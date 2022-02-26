Минобороны сообщает: поражены 14 военных аэродромов, взят Мелитополь

Российские Вооруженные силы поразили в общей сложности 821 объект военной инфраструктуры Украины, в том числе:
- 14 военных аэродромов;
- 19 пунктов управления и узлов связи;
- 48 радиолокационных станций;
- 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса».
Уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил, 87 танков и других единиц бронированной техники, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автотехники. Сбито 7 вертолётов, 7 боевых самолётов, 9 беспилотников.
Как пишут СМИ, по данным министерства, установлен полный контроль над городом Мелитополь. Группировка войск ЛНР продвинулась вглубь на расстояние до 30 километров и взяла населённые пункты Гречишкино и Бахмутовка. Ночью рРоссийские военные нанесли удар по военной инфраструктуре Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.
Украинские батальоны, уходя, взрывают за собой мосты и электроподстанции, отмечают в российском Минобороны.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в очередной раз подчеркнул, что огонь ведётся только по объектам военной инфраструктуры, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре, передаёт РИА Новости.