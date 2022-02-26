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Боевые действия на Украине

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Минобороны сообщает: поражены 14 военных аэродромов, взят Мелитополь

Министерство обороны России в своей утренней сводке 26 февраля отчитывается об итогах спецоперации.

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Российские Вооруженные силы поразили в общей сложности 821 объект военной инфраструктуры Украины, в том числе:

  • 14 военных аэродромов;
  • 19 пунктов управления и узлов связи;
  • 48 радиолокационных станций;
  • 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса».

Уничтожено 8 военных катеров украинских военно-морских сил, 87 танков и других единиц бронированной техники, 28 реактивных систем залпового огня, 118 единиц специальной военной автотехники. Сбито 7 вертолётов, 7 боевых самолётов, 9 беспилотников.

Как пишут СМИ, по данным министерства, установлен полный контроль над городом Мелитополь. Группировка войск ЛНР продвинулась вглубь на расстояние до 30 километров и взяла населённые пункты Гречишкино и Бахмутовка. Ночью рРоссийские военные нанесли удар по военной инфраструктуре Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.

Украинские батальоны, уходя, взрывают за собой мосты и электроподстанции, отмечают в российском Минобороны.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в очередной раз подчеркнул, что огонь ведётся только по объектам военной инфраструктуры, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре, передаёт РИА Новости.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями.

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Комментарии (10)

Дежурный врач
Операция "Буря" по освобождению Львова от немецко-фашистских захватчиков (началась 22 июля 1944 года) продолжалась всего 2,5 дня. Уже 24 июля танки Конева были в центре города. Удивительно, ведь Львов старинный город, с узкими кривыми улочками. Правда, там нашим здорово помогла Армия Крайовы.
alexpv
Так получается в Украине не шайка наркоманаом нацистов засела, а вся армия одни бандеровцы. Коль чтобы подавить сопротивление пришлось практически бомбить страну и уничтожить столько объектов. И что-то мне подсказывает,что в этих объектах сидели не "злобные нацики", а призванные на службу мальчишки -срочники, которые также как наши в Чечне выполняли долг под присягой.
В общем-то реальная война, на спец операцию это действо уже далеко не тянет.
Клаустрофобик
Шикльгрубер и компани.
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