Администрация Киева ночью на 26 февраля в своем телеграм-канале призвала жителей украинской столицы к максимальной осторожности.
В сообщении говорится, что горожане не должны выходить на балконы или подходить к окнам. Им рекомендуют уйти в закрытое помещение, например в ванную, и прикрыться чем-то, что предотвратит ранения от обломков или пуль.
Вскоре после полуночи президент Украины Владимир Зеленский предупредил о готовящемся штурме Киева.
Ранее Минобороны РФ заявило, что российские подразделения вошли в Мелитополь, не встретив никакого сопротивления.
Власти Киева призвали жителей не подходить к окнам и укрыться в ванной
Администрация Киева ночью на 26 февраля в своем телеграм-канале призвала жителей украинской столицы к максимальной осторожности.