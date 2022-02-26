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Власти Киева призвали жителей не подходить к окнам и укрыться в ванной

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Администрация Киева ночью на 26 февраля в своем телеграм-канале призвала жителей украинской столицы к максимальной осторожности.

В сообщении говорится, что горожане не должны выходить на балконы или подходить к окнам. Им рекомендуют уйти в закрытое помещение, например в ванную, и прикрыться чем-то, что предотвратит ранения от обломков или пуль.

Вскоре после полуночи президент Украины Владимир Зеленский предупредил о готовящемся штурме Киева.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские подразделения вошли в Мелитополь, не встретив никакого сопротивления.

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Комментарии (6)

Редиcка
Прошло сообщение, что сбили российский транспортник с десантниками. Вот зачем это все? Даже если Путин поставит своих людей у власти на Украине, их скинут очень скоро, и все эти жертвы никому ничего не принесут. Только горе и позор. Потом будут в метро безногие десантники милостыню просить, и это те, кто выжил.
Paul3390
Ясен пень - сначала раздать бесконтрольно всяким ушлёпкам и отморозкам кучу оружия, а теперь - прячьтесь в ваннах. Очень по хохляцки..
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