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Болгария закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

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Для российских самолетов воздушное пространство закрыто, сообщил Минтранс Болгарии.

С таким же заявлением 25 февраля выступили Польша и Чехия. А накануне Великобритании ввела ограничения на полеты российских самолетов — уже на следующий день Россия ответила контрсанкциями — Росавиация объявила, что РФ запрещает использовать свое воздушное пространство для полетов британских авиакомпаний, запрет введен и на транзитные рейсы над территорией страны.

Кроме того, 25 февраля стало известно, что авиакомпания S7 Airlines до 13 марта отменила все рейсы по европейским направлениям: в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу и Париж.

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Комментарии (5)

274434216
Как же быстро все переобуваются.
Главный коньячный мастер
Но, ведь бизнес-джета смогут продолжать летать?
Poganka
Ну чтож, братушки, мы уже привыкли...
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