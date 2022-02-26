Болгария закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний

Для российских самолетов воздушное пространство закрыто, сообщил Минтранс Болгарии.



С таким же заявлением 25 февраля выступили Польша и Чехия. А накануне Великобритании ввела ограничения на полеты российских самолетов — уже на следующий день Россия ответила контрсанкциями — Росавиация объявила, что РФ запрещает использовать свое воздушное пространство для полетов британских авиакомпаний, запрет введен и на транзитные рейсы над территорией страны.

Кроме того, 25 февраля стало известно, что авиакомпания S7 Airlines до 13 марта отменила все рейсы по европейским направлениям: в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу и Париж.