Пресс-секретарь Зеленского: Украина готова говорить о прекращении огня и мире

«Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение Президента РФ. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса. Чем раньше начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь», — написал Никифоров.



Ранее стало известно, что Зеленский попросил премьера Израиля стать посредником в переговорах Украины и России.