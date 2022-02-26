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Пресс-секретарь Зеленского: Украина готова говорить о прекращении огня и мире

Украина готова говорить о прекращении огня и заключении мира. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Facebook 26 февраля.

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«Приходится опровергнуть утверждения, что мы отказались вести переговоры. Украина была и остается готова говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы согласились на предложение Президента РФ. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени переговорного процесса. Чем раньше начнутся переговоры, тем больше будет шансов восстановить нормальную жизнь», — написал Никифоров.

Ранее стало известно, что Зеленский попросил премьера Израиля стать посредником в переговорах Украины и России.

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Комментарии (15)

AlBerkut
Стоп, уже таки шаббат, какое посредничество Израиля и его премьера?
Работайте, братья! Надо быстрее зачистить территорию, схорны там всякие и прочее! 😉😎
Главный коньячный мастер
Дядя Вова! Не слушай клоуна! Продолжай освобождать русских от нацистов!
274434810
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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