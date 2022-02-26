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Байден отдал приказ развернуть дополнительные силы США в Европе

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Президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников Вашингтона по НАТО, говорится в обнародованном25 февраля заявлении главы государства.

«Как я заявил вчера, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Наша приверженность статье 5 устава альянса незыблема. Я отдал приказ развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе в целях поддержки наших союзников по НАТО», — сказано в заявлении хозяина Белого дома.

Байден обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот «угрожает самим основам международного мира и безопасности», а НАТО, в свою очередь, еще раз демонстрирует, что «выступает за свободу и демократию».

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Комментарии (10)

266090750
Где все эти ДЕРЬМОКРАТЫ раньше были?! Почему закрывали глаза на гражданскую войну на Украине?! На уничтожение населения Донбасса? Когда драконили Югославию, Сербию, Сирию, Ливию? Когда американцы вторглись в Ирак? Как они бомбили Персидский залив? Как США пытались нагнуть Венесуэлу?
Hermess
Прибалты боятся что поле Украины этому захочется освободить от наркоманов и нациков и всю остальную Европу, и они окажутся следующими на его пути.

Европейцам надо быть готовым к большой войне с большим злом
274434810
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти тер.яю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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