Байден отдал приказ развернуть дополнительные силы США в Европе

Президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников Вашингтона по НАТО, говорится в обнародованном25 февраля заявлении главы государства.
«Как я заявил вчера, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Наша приверженность статье 5 устава альянса незыблема. Я отдал приказ развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе в целях поддержки наших союзников по НАТО», — сказано в заявлении хозяина Белого дома.
Байден обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот «угрожает самим основам международного мира и безопасности», а НАТО, в свою очередь, еще раз демонстрирует, что «выступает за свободу и демократию».