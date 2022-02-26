Байден отдал приказ развернуть дополнительные силы США в Европе

Президент США Джо Байден подтвердил, что отдал приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников Вашингтона по НАТО, говорится в обнародованном25 февраля заявлении главы государства.

«Как я заявил вчера, США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Наша приверженность статье 5 устава альянса незыблема. Я отдал приказ развернуть дополнительные силы для увеличения нашего потенциала в Европе в целях поддержки наших союзников по НАТО», — сказано в заявлении хозяина Белого дома.