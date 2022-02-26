«Мой малыш почти всю свою жизнь провёл в больнице». Маленькому Артёму нужна помощь

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Артем Чаптыков, 8 месяцев. Врождённый нефротический синдром. Требуется лекарство на четыре месяца. Не хватает 236 393 рублей. «На вторые сутки жизни мой сын попал в реанимацию — он посинел и тяжело дышал. Врачи стабилизировали состояние Артёма, но через несколько дней поставили неутешительный диагноз: нарушение функций почек.

После многочисленных обследований выяснилось, что у Артёма редкий врожденный синдром: из организма с мочой выводится белок, из-за его нехватки страдают все органы и ткани, появляются отёки, снижается иммунитет, повышается риск развития тромбозов и тяжёлых инфекций.



Спасти сына может только трансплантация почек. Но для этого Артёму надо подрасти и набрать вес. А пока сыну жизненно необходим препарат альбумин, поддерживающий нужный уровень белка в крови. В Детском центре высоких медицинских технологий, где Артём с рождения проходит лечение, он лекарство получает.

Сейчас сын в стабильном состоянии, и у нас есть возможность проводить лечение дома. Врачи обучили меня вводить препарат внутривенно, но проблема в том, что альбумин невозможно получить за госсчёт для использования вне клиники. А Артёму очень важно побыть дома, где он может набираться сил перед трансплантацией. Мой малыш ведь почти всю свою жизнь провёл в больнице. К тому же у него снижен иммунитет, дома проще избежать инфекций. Прошу вас, помогите, пожалуйста, оплатить дорогое лекарство! Самим нам не справиться — в семье работает только муж, воспитываем двоих детей». Анна Чаптыкова, Санкт-Петербург.

Екатерина Москвина, заведующая отделением нефрологии Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):



«У Артёма врождённый нефротический синдром (редкое генетическое заболевание почек. — Прим. ред.). Ребёнок по жизненным показаниям нуждается в постоянных ежедневных инфузиях 20%-ного альбумина, подобрана доза — 75 мл в сутки. На четыре месяца требуется 240 флаконов препарата по 50 мл».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

