FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Мой малыш почти всю свою жизнь провёл в больнице». Маленькому Артёму нужна помощь

У восьмимесячного Артёма редкое заболевание почек. Спасти малыша может трансплантация. Но сейчас её делать слишком рано — мальчику надо подрасти и набрать вес. Пока же его стабильное состояние поддерживается с помощью лекарства. Проблема заключается в том, что препарат для использования вне медучреждения бесплатно получить нельзя, его надо покупать. Для семьи это большие деньги.

4
Печать
ПоделитьсяПоделиться

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Артем Чаптыков, 8 месяцев.

Врождённый нефротический синдром.

Требуется лекарство на четыре месяца. Не хватает 236 393 рублей.

«На вторые сутки жизни мой сын попал в реанимацию — он посинел и тяжело дышал. Врачи стабилизировали состояние Артёма, но через несколько дней поставили неутешительный диагноз: нарушение функций почек.

После многочисленных обследований выяснилось, что у Артёма редкий врожденный синдром: из организма с мочой выводится белок, из-за его нехватки страдают все органы и ткани, появляются отёки, снижается иммунитет, повышается риск развития тромбозов и тяжёлых инфекций.

Спасти сына может только трансплантация почек. Но для этого Артёму надо подрасти и набрать вес. А пока сыну жизненно необходим препарат альбумин, поддерживающий нужный уровень белка в крови. В Детском центре высоких медицинских технологий, где Артём с рождения проходит лечение, он лекарство получает.

Сейчас сын в стабильном состоянии, и у нас есть возможность проводить лечение дома. Врачи обучили меня вводить препарат внутривенно, но проблема в том, что альбумин невозможно получить за госсчёт для использования вне клиники. А Артёму очень важно побыть дома, где он может набираться сил перед трансплантацией. Мой малыш ведь почти всю свою жизнь провёл в больнице. К тому же у него снижен иммунитет, дома проще избежать инфекций. Прошу вас, помогите, пожалуйста, оплатить дорогое лекарство! Самим нам не справиться — в семье работает только муж, воспитываем двоих детей». Анна Чаптыкова, Санкт-Петербург.

Екатерина Москвина, заведующая отделением нефрологии Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«У Артёма врождённый нефротический синдром (редкое генетическое заболевание почек. — Прим. ред.). Ребёнок по жизненным показаниям нуждается в постоянных ежедневных инфузиях 20%-ного альбумина, подобрана доза — 75 мл в сутки. На четыре месяца требуется 240 флаконов препарата по 50 мл».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

VKuser189750944
Как бы не было жестоко , но зачем спасать ребенка , когда сразу с первых часов ясно , что он обречен на всю жизнь быть глубоким инвалидом ! Родителей не спрашивают , а им всю жизнь нести этот крест .
5-я колонна
Правительство РФ выделило четвертый транш на покупку лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Очередные 22 млрд собранных с «богатых» рублей поступили для распределения в специальный фонд «Круг добра».
Остановит ли этот транш надоевшие родительские просьбы о сборах денег для оплаты лечения детей – пока не ясно.
Belfegrad
>альбумин невозможно получить за госсчёт для использования вне клиники
Я непонел, а зачем мы собираем деньги для мошенницы? Киндера положить в клинику и пусть там лечится. И не придётся ждать сбора денег
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний