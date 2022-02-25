FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Топ-менеджер казначейства Газпрома покончил с собой под Петербургом

Тело заместителя гендиректора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности найдено в элитном коттеджном поселке Выборгского района.

30
Печать

Рядом лежала записка. Об этом 25 февраля сообщает 47news.

Ранним утром в полицию поступило сообщение о гибели мужчины на улице Рубиновой в Ленинском. Прибывшие на место сотрудники нашли мертвым 61-летнего Александра Тюлякова. Он трудился заместителем генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) Газпрома по корпоративной безопасности. Это подразделение выполняет функции казначейства всей монополии, уточняет 47news.

Обстоятельства произошедшего устанавливает СК Ленобласти. В Газпром ЕРЦ прокомментировать случившееся не смогли.

Месяцем ранее в том же поселке был найден мертвым 60-летний руководитель транспортной службы «Газпром инвеста» Леонид Шульман, тоже с запиской.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (30)

274434810
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти те.ряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
starpom
Вот так и "меняется" состав "безупречной" рОССИЙСКОЙ элиты... Кто может мне предложить ХОТЬ три пункта " оправдания" НАЖИВЫ "нашей" элиты????
263784231
В бронированную камеру всех топиков газовских надо посадить, иначе к следующему отопительному сезону уже некому будет рассказывать населению сколько кубометров голубого топлива ещё осталось в подземных хранилищах...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний