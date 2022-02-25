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Полиция перекрыла пешеходам переход через Невский проспект и вход в метро «Гостиный двор»

Вечером 26 февраля в Петербурге сотрудники полиции перекрыли подземный переход через Невский проспект у входа на станцию метро «Гостиный двор» и закрыли также сам вход в метро, передает корреспондент «Фонтанки».

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Перекрытие произошло, когда сотрудники полиции теснили с площади перед Гостиным двором последних участников акции протеста против российской военной спецоперации на Украине.

Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»

В итоге, по подсчетам журналистов, задержали более сотни человек.

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Комментарии (12)

274434672
надо их всех отправить на восстановление Украины, работы там думаю много будет
VKuser86752872
Проверки поступлений денег на карты этих участников выявят реальную причину выхода этих «пацифистов» на митинг: не удивительно, что они получили гранты от кураторов. Хотя, сейчас будут платить наличными. Поэтому нужно жестко пресекать. Не любишь Россию - уезжай из страны. Сейчас время деления.
PhoenixMG
Опять из-за маргинальных элементов , простому народу проблемы 😞
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