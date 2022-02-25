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В Петербурге раздали премии за лучшие направления внутреннего туризма

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В Петербурге 25 февраля вручили Всероссийскую премию лучшим туристическим организациям из 32 регионов страны. Мероприятие Russian Travel Awards, направленное на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, организовал комитет по развитию туризма.

В атриуме Петропавловской крепости собрались представители государственных и частных туристических ассоциаций, центров, фирм, которые расположены по всей России, от республики Саха до Краснодара. Премию Russian Travel Awards называют «кубком кубков» туристической индустрии, она вручается по итогам года и учитывает множество факторов — от отзывов гостей и успешности бизнеса до налаженности взаимодействия с местной властью. В рамках премии специалисты обмениваются опытом и открывают новые направления в бизнесе.

Основатель премии и председатель ее Попечительского совета Геннадий Шаталов рассказал «Фонтанке», что прошедшие ковидные времена наложили отпечаток на туристический бизнес.

«Одно из самых популярных направлений отдыха сейчас — санаторно-курортное, — объяснил он, — Санатории Алтайского края — из наиболее востребованных россиянами для постковидной реабилитации. В этом регионе разработали целые комплексы специализированных восстановительных программ, и люди, столкнувшиеся с болезнью и ее последствиями, с удовольствием едут туда на отдых и лечение».

Номинанты премии рассказывают о своих проектах, делятся ноу-хау, обмениваются опытом. Шаталов говорит, что благодаря премии определяются лидеры индустрии, и становится ясно, «на кого равняться». Специалисты знакомятся, ездят друг к другу в гости, смотрят, как устроен бизнес, и узнают о новых направлениях индустрии. Туризм, говорит Геннадий Шаталов, сегодня развивается в самых неожиданных областях страны.

«Сейчас очень востребованным стал арктический туризм в Мурманской области. Казалось бы, холод, север, а люди едут со всей страны, хорошие отели там просто переполнены, — говорит специалист. — И речь не о горнолыжных курортах, люди едут просто за красивой, удивительной арктической природой».

С развитием внутреннего туризма изменились критерии его качества, услуги становятся все более привилегированными, а клиент более требовательным и образованным. Поэтому все чаще хороший отдых предполагает культурно-познавательную программу. Туристам, приезжающим в регионы, интересно узнавать об их истории и культуре.

Перспективным направлением, которое только начало развиваться в последнее время, эксперты называют инклюзивный туризм — учреждения для лечения и отдыха, рассчитанные на инвалидов или людей с особыми потребностями. Если говорить о будущем индустрии, то в ближайшее время будет развиваться круизный туризм, считает Геннадий Шаталов.

«Но это направление требует строительства новых судов. Речные круизы сейчас очень востребованы, но хороших, комфортных судов не хватает», — говорит он.

Премию вручили в пятнадцати официальных номинациях и двадцати специальных. Их полных список можно увидеть на официальном сайте премии.

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Петербург и Ленинградская область получили пять различных номинаций Russian Travel Awards. Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, объяснил это близостью города к международным туристическим маршрутам. Он рассказал, что 2021 году в Петербург приехало рекордное количество российских туристов — более 5,8 миллиона.

«Петербург всегда актуален — он и классический, и современный. Мы близки к Балтике, знаем мировые тенденции и используем весь накопленный опыт для развития туризма в нашем городе», — сказал Корнеев.

В номинации «Лучший региональный туристско-информационный центр» первое место заняло «Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга».

Проект комитета по развитию туризма «Петербургское гостеприимство/Новая туристская география» признан лучшим маркетинговым проектом в области туризма и индустрии гостеприимства.

Глава комитета Сергей Корнеев получил награду за большой личный вклад в развитие отечественного туризма.

В номинации «Лучший межрегиональный туристический проект» победила программа «Два города — миллион впечатлений». Ее представляли комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и комитет по туризму Москвы.

По итогам премии организаторы планируют выпустить подробный региональный путеводитель. Он поможет россиянам выбрать подходящий маршрут для путешествий и отдыха.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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