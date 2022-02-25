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У Гостиного двора поют полицейские! Прямой эфир

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У Гостиного двора в Петербурге сегодня вместо протестных акций концерт. Полицейские поют в поддержку действий России на Украине. По данным «Фонтанки», концерт дается силами Культурного центра ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прямую трансляцию смотрите в инстаграме «Фонтанки».

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Комментарии (24)

СпортивнаяДевушка
Ха-ха.... реально ржака! Молодцы! И не надо придираться, - как может так и поёт, и уж точно не хуже ничем чем кретины с евровидения!!!
Урус-Баши
Что за маразматический поп-концерт? По-моему, специально устроили, чтобы народ собрался и чтобы было кого хватать.
Urs
Это же ряженые! Видно сразу. Ведут себя очень уверенно, буд-то всю жизнь с микрофоном в руках. Настоящие полицейские в таком цирке участвовать не будут
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