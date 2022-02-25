Совет Европы запустил процедуру приостановления членства России

Комитет министров Совета Европы в ожидании итогового решения запустил процедуру приостановления членства России в организации.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил 25 февраля в Twitter, что процесс начался по инициативе Праги и Киева. Однако окончательное решение пока не принято. «Скоро», — пообещал Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Совет обьявил экстренное заседание из-за событий на территории Украины.

Совет Европы существует больше 70 лет, в него входят 47 стран. Благодаря работе организации была создана и принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

