FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Совет Европы запустил процедуру приостановления членства России

4
Печать

Комитет министров Совета Европы в ожидании итогового решения запустил процедуру приостановления членства России в организации.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил 25 февраля в Twitter, что процесс начался по инициативе Праги и Киева. Однако окончательное решение пока не принято. «Скоро», — пообещал Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Совет обьявил экстренное заседание из-за событий на территории Украины.

Совет Европы существует больше 70 лет, в него входят 47 стран. Благодаря работе организации была создана и принята Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

266410437
ну и хорошо, бюджету РФ больше не надо будет платить по исполнительным листам ЕСПЧ. Халява для хомячков закончилась.
Never_Mind
Вот я жду, когда у серого стада мещан квасной угар закончится.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний