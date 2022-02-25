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Петербуржцы заметили яркие языки пламени, лижущие окна дома на Хошимина

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В одной из квартир многоэтажки в Выборгском районе Петербурга тушили пожар. Яркие языки пламени, выглядывающие с балкона верхнего этажа, заметили очевидцы.

Видеозапись с места происшествия появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 25 февраля. Возгорание произошло в доме 6/1 на улице Хошимина.

Местные жители сообщили, что по указанному адресу прибыли экстренные службы. По данным городского МЧС, спасатели узнали о возгорании в 17:25.

«В однокомнатной квартире, на балконе площадью шести квадратных метров горела обстановка на площади три квадратных метра», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спустя почти полчаса, в 17:52, пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар ликвидировали четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Laska77
прижать курильщика с верхних этажей слегонца, чтоб сигарету в руках не мог долго держать.
Maik5
Какой верхний? Средние этажи.
Suricat
Бычки нахрен бросать с балкона. Много таких умственно "развитых", которым западло пепельницу поставить себе.
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