Петербуржцы заметили яркие языки пламени, лижущие окна дома на Хошимина

В одной из квартир многоэтажки в Выборгском районе Петербурга тушили пожар. Яркие языки пламени, выглядывающие с балкона верхнего этажа, заметили очевидцы.
Видеозапись с места происшествия появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» 25 февраля. Возгорание произошло в доме 6/1 на улице Хошимина.
Местные жители сообщили, что по указанному адресу прибыли экстренные службы. По данным городского МЧС, спасатели узнали о возгорании в 17:25.
«В однокомнатной квартире, на балконе площадью шести квадратных метров горела обстановка на площади три квадратных метра», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Спустя почти полчаса, в 17:52, пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.
Пожар ликвидировали четыре единицы техники и 20 человек личного состава МЧС.