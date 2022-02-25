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Полицейский согласился, чтобы в «Мегу» возила неисправная маршрутка. С него причитается

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Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику дорожной полиции. Запретные отношения с маршруточниками обошлись ему в круглую сумму.

О приговоре Максиму Артемьеву 25 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов. В прошлом году он служил в ГИБДД Красносельского района. Зарплата инспектора, по всей видимости, не дотягивала до ожиданий, и сотрудник решил увеличить её в обход начальства.

Согласно материалам дела, в апреле прошлого года в служебном кабинете Артемьев принял представителя «Питеравто» и 20 тысяч. Финансовая благодарность предназначалась за то, чтобы полицейские обделили вниманием и проверками автопарк и водителей компании в Красносельском районе. Кроме того, сотрудника просили не заметить неисправности в маршрутках № 339, курсирующих от Ленинского проспекта до «Меги Дыбенко».

Представитель перевозчика протягивал деньги в рамках оперативного эксперимента. Артемьев, как установили обвинение и суд, согласился.

Красносельский райсуд признал уже бывшего инспектора виновным в получении взятки и оштрафовал на 500 тысяч рублей, от госслужбы его отлучили на два года.

© Фонтанка.Ру

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