Полицейский согласился, чтобы в «Мегу» возила неисправная маршрутка. С него причитается

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему сотруднику дорожной полиции. Запретные отношения с маршруточниками обошлись ему в круглую сумму.

О приговоре Максиму Артемьеву 25 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов. В прошлом году он служил в ГИБДД Красносельского района. Зарплата инспектора, по всей видимости, не дотягивала до ожиданий, и сотрудник решил увеличить её в обход начальства.

Согласно материалам дела, в апреле прошлого года в служебном кабинете Артемьев принял представителя «Питеравто» и 20 тысяч. Финансовая благодарность предназначалась за то, чтобы полицейские обделили вниманием и проверками автопарк и водителей компании в Красносельском районе. Кроме того, сотрудника просили не заметить неисправности в маршрутках № 339, курсирующих от Ленинского проспекта до «Меги Дыбенко».