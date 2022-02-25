ЦБ до 30 июня снимает ограничения на полную стоимость потребкредитов

Предельная полная стоимость потребкредита измеряется в процентах годовых. Например, для нецелевых займов или целевых без залога, выдающихся на срок до года, на сумму до 30 тыс. рублей ЦБ устанавливает максимальную ставку 31,268%, от 30 до 100 тыс. рублей — 21,493%, от 100 до 300 тыс. — 20,044%, свыше 300 тыс. — 14,017%.

Теперь ограничение временно снимается, но в Банке России отмечают, что действующая система будет стимулировать банки ограниченно повышать ставки по кредитам гражданам.

Также Центробанк решил до конца года не применять в отношении системно значимых кредитных организаций и брокерских организаций меры воздействия за снижение норматива краткосрочной ликвидности, а страховые организации смогут рассчитывать обязательные нормативы в зависимости от фиксированной величины курсов иностранных валют по состоянию на 18 февраля 2022 года.