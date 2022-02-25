Неизвестный в супермаркете украл кошелек у Ангелы Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель осталась без кошелька, пока делала покупки в берлинском супермаркете. В то время, когда она выбирала товары, бумажник лежал в сумке, а та — в тележке.

Как передает немецкое издание Bild 25 февраля, бывшего политика обворовали накануне. Несмотря на то что женщину сопровождали несколько телохранителей, вору все же удалось подобраться к ней на близкое расстояние.

После происшествия Меркель отправилась в отделение полиции и написала заявление о краже. Преступника ищут, сумма ущерба не называется.