Молдавский танкер с российским экипажем и украинским оператором попал под обстрел в Черном море

Снаряд попал в танкер-химовоз в Черном море 25 февраля. Оборудование и шлюпки были уничтожены.
Про обстрел сообщает Морское агентство Молдавии. Судно под флагом этой страны попало под обстрел в нейтральных водах.
Экипаж покинул танкер только в спасжилетах — шлюпки были уничтожены. На борту начался пожар, оборудование также пострадало.
Отмечается, что оператором судна под молдавским флагом было лицо с Украины, а весь экипаж — россияне. Спасательная операция продолжается, о жертвах пока информации нет.