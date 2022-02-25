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Молдавский танкер с российским экипажем и украинским оператором попал под обстрел в Черном море

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Снаряд попал в танкер-химовоз в Черном море 25 февраля. Оборудование и шлюпки были уничтожены.

Про обстрел сообщает Морское агентство Молдавии. Судно под флагом этой страны попало под обстрел в нейтральных водах.

Экипаж покинул танкер только в спасжилетах — шлюпки были уничтожены. На борту начался пожар, оборудование также пострадало.

Отмечается, что оператором судна под молдавским флагом было лицо с Украины, а весь экипаж — россияне. Спасательная операция продолжается, о жертвах пока информации нет.

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Комментарии (1)

265055770
Стрелял-то кто? Наши или ненаши?
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