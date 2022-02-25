В гимназии на Васильевском острове устроили «короткий день». Здание проверяет полиция

Не только в вузе на Петроградской стороне в Петербурге учебный процесс пошёл не по плану 25 февраля. Раньше с уроков отпустили учащихся гимназии на Васильевском острове.



Об эвакуации двух корпусов школы на улицах Кораблестроителей и Наличной «Фонтанке» сообщила читательница. По её словам, незадолго до трёх часов родители забирали младшеклассников, старшие классы также распустили по домам.