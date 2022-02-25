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В гимназии на Васильевском острове устроили «короткий день». Здание проверяет полиция

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Не только в вузе на Петроградской стороне в Петербурге учебный процесс пошёл не по плану 25 февраля. Раньше с уроков отпустили учащихся гимназии на Васильевском острове.

Об эвакуации двух корпусов школы на улицах Кораблестроителей и Наличной «Фонтанке» сообщила читательница. По её словам, незадолго до трёх часов родители забирали младшеклассников, старшие классы также распустили по домам.

Фото: Читательница «Фонтанки» Наталия
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«На месте работает полиция с собаками», — добавила петербурженка.

Совсем гимназия не опустела, но ответившая по телефону сотрудница переадресовала все вопросы администрации.

25 февраля анонимное послание с обещанием взрыва спровоцировало эвакуацию двух корпусов ЛЭТИ. По предварительным данным «Фонтанки», вуз был не единственным в списке «минирований».

Фото: Читательница «Фонтанки» Наталия

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