В гимназии на Васильевском острове устроили «короткий день». Здание проверяет полиция

Не только в вузе на Петроградской стороне в Петербурге учебный процесс пошёл не по плану 25 февраля. Раньше с уроков отпустили учащихся гимназии на Васильевском острове.
Об эвакуации двух корпусов школы на улицах Кораблестроителей и Наличной «Фонтанке» сообщила читательница. По её словам, незадолго до трёх часов родители забирали младшеклассников, старшие классы также распустили по домам.
«На месте работает полиция с собаками», — добавила петербурженка.
Совсем гимназия не опустела, но ответившая по телефону сотрудница переадресовала все вопросы администрации.
25 февраля анонимное послание с обещанием взрыва спровоцировало эвакуацию двух корпусов ЛЭТИ. По предварительным данным «Фонтанки», вуз был не единственным в списке «минирований».