Потребность расширяться. Как застройщики открывают для себя новые регионы после Петербурга

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Большие и маленькие В первую очередь, застройщиков интересуют крупные города, миллионники с высоким уровнем жизни и платежеспособным спросом, считает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). У каждого региона есть свои географические и инфраструктурные особенности, которые учитываются при создании и продвижении проекта. Например, близость к морю в курортном Светлогорске Калининградской области.

— В то же время в целом на рынке общие тенденции сохраняются вне зависимости от региона — это переориентация с проектов «эконом» на проекты комфорт-класса, что означает лучшее благоустройство, больше инфраструктурных опций, современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха, — говорит Трошева. — При создании проекта благоустройства учитывается и рекреационный потенциал места.



Группа «Эталон» в рамках своей амбициозной стратегии запланировала к 2024 году выйти, как минимум, в пять российских регионов. С момента объявления о планах региональной экспансии портфель компании в регионах пополнился более, чем на 3 млн кв. м., а общий объем земельного банка составил почти 6 млн кв.м.

Рекреация и покой: Калининград

Setl Group помимо Петербурга и области с 2004 года работает в Калининграде и области. Этот регион компания выбрала после тщательного анализа местного предложения жилья и оценки рекреационного, туристического, инвестиционного потенциала места. Как уточнила Ольга Трошева, к текущему моменту за всю историю компания построила здесь 50 жилых домов (261,4 тыс. кв. м общей площади).

Также в Калининграде и области более 10 лет реализует жилые проекты комфорт-класса Объединение «Строительный трест»: три проекта уже завершены, а ЖК «Альпы» в Калининграде и ЖК River Park в Гурьевске находятся в стадии строительства. — Очевидной особенностью строительного рынка Калининграда является удаленность региона от российских производителей строительных материалов, высокая доля импортных материалов и зависимость себестоимости от них, — говорит Сергей Степанов, директор по продажам Объединения «Строительный трест». — При разработке объектов в Калининградской области мы учитываем особенности местной оригинальной архитектуры. Очень важно, чтобы внешний вид здания гармонировал как со сформировавшейся застройкой, так и с окружающей средой. Этого же правила мы придерживаемся и в Санкт-Петербурге с разницей лишь в самой архитектуре. В остальном жилые комплексы в Калининграде и области не отличаются от тех, что мы возводим в Санкт-Петербурге и Ленобласти.



Развитие с историей: Поволжье

Московский застройщик GloraX и в Петерург когда-то пришел как на новый рынок, А теперь он обратился в сторону Поволжья — компания станет партнером города по строительству IT-кампуса и еще ряда инвестиционно-девелоперских проектов. В частности, застройщик займется редевелопментом Черниговской улицы в историческом центре города с реставрацией исторических объектов и строительством современных зданий. Также предполагается создание парка и общественных пространств, которые будут связаны с городской набережной реки Ока, с прогулочной зоной и спуском к воде. Общая площадь проекта составит 150 тыс. кв.м. — Для нашей компании Нижний Новгород — один из приоритетных регионов. — заявил президент компании GloraX Андрей Биржин. — Мы планируем расширять свое присутствие здесь и увеличить свой портфель до 500 тыс. кв.м. Мы считаем, что территория в центре города используется лишь на несколько процентов от своего потенциала, так что как федеральный девелопер мы готовы участвовать в развитии этой локации и создании комфортных городских пространств. Кроме того, мы работаем со сложившейся исторической застройкой, так что наш проект должен максимально с ней гармонировать.



Экспансия и динамика: Сибирь и Урал

Для Группы «Эталон» датой старта региональной экспансии стал август 2021 года, когда компания объявила о выходе в Омск. В декабре была получена разрешительная документация на строительство трех домов в рамках первой очереди проекта в Омске. Жилой квартал «Зеленая река» возведут на участке площадью 164 га на левом берегу реки Иртыш, в Кировском районе по концепции «город в городе». Старт продаж запланирован на первое полугодие этого года, а завершить его рассчитывают до конца 2030 года.

Новосибирская область стала вторым после Омска региональным рынком компании — новый проект «Эталона» появится в наукограде Кольцово. Следом застройщик объявил о приобретении участка в Екатеринбурге под жилой комплекс с продаваемой площадью 1,5 млн кв. м. Завершить строительство этого проекта планируется до конца 2034 года.

И уже в феврале 2022 года было объявлено о выходе на рынок девелопмента Тюменской области. Здесь работа будет идти совместно с региональным застройщиком — «Эталон» приобрел 50% доли в ООО «Страна Эталон» — предприятии, созданном совместно с ГК «Страна Девелопмент». На первом этапе сотрудничества застройщики собираются реализовать совместный пилотный проект общей продаваемой площадью жилья не менее 200 тыс. кв. м, ввод которого намечен на 2026 год. Соглашением предусмотрено, что в следующие пять лет объем совместного портфеля их проектов должен достичь не менее 800 тыс. кв. м.



Стремление в центр: Москва

Иногда петербургские девелоперы покоряют столицу. Так, холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) — намерен в этом году сдать в эксплуатацию дом премиум-класса ELEVEN в Пресненском районе Москвы, в пяти километрах от Кремля. Проект состоит из двух башен — «Альфа» и «Омега» — высотой 16 и 17 этажей. Башни объединены общим стилобатом, где разместятся фитнес-клуб с бассейном и SPA-зоной, детский клуб, ресторан, фуд-маркет и сигарный клуб. Помимо двух пентхаусов, в доме расположены 88 квартир, и большинство из них уже распроданы.

Конечно, это не первый петербургский застройщик, покоряющий московский регион (включая область). В разные времена здесь строили (и строят) «Группа ЛСР», «Эталон», ГК «Пионер», «ЮИТ», Seven Suns Development. В свою очередь, в Петербурге и Ленобласти активно работают ГК «ПИК», «Самолет» и ФСК «Лидер».