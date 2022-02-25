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Москва отменяет обязательную удаленку для работников

Власти Москвы приняли решение отменить несколько ограничений из-за спада волны «омикрона», заявил столичный мэр Сергей Собянин.

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«В Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям — на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов», — написал Собянин в своём блоге 25 февраля.

В этих условиях, по его словам, власти могут принять решения об отмене ряда ограничений.

Во-первых, с понедельника, 28 февраля, отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

Во-вторых, требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное.

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
ща, вот все встали и побежали...
тратить на дорогу час туда, час обратно, платить за обеды в какие-то тухлые столовые....
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