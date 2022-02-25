Москва отменяет обязательную удаленку для работников

«В Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям — на 80%. Стационары и поликлиники возвращаются к работе в обычном режиме и увеличивают плановый прием пациентов», — написал Собянин в своём блоге 25 февраля.



В этих условиях, по его словам, власти могут принять решения об отмене ряда ограничений.



Во-первых, с понедельника, 28 февраля, отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

