Законы военной экономики одни

Итак: Почему биржи это про твой кошелёк?

- Мы можем полностью закрыть торги на российских биржах. Это влияет на нашу экономику сильно вторично.

- Следить нужно за нашими активами на реальных площадках. И эти площадки за рубежом.

- Акции и прочие производные инструменты всех российских компаний это про их будущую прибыль и будущие новые объекты (или инвестиции)

Отсюда надо задать себе вопрос: будут ли поставщики оборудования/технологий вкладываться в будущие объекты наших фундаментальных компаний? Да, если от объектов будет обеспечен сбыт. Нет, если сбыт будет замещен.



Будет ли сбыт нашего сырья и товаров?

Будет, но вопрос цены и объёмов. И хватит ли нашим властителям подкожного жира, жить как им жилось и прежде. Про население, речи не идёт. Феодализм все-таки. Хоть и просвещенный.

Важнейшее примечание: некоторые персонажи выносят мозг тезой: А давайте все продавать за рубли!

Ответ: 1. приди на колхозный рынок и продай поросёнка за биткоин.

2. Мы в своём арсенале имеем совсем не уникальные товары и мы не занимаем доминирующую часть рынка.

3. При выставлении любого идиотского/невыполнимого условия, конкуренты на рынке с радостью заместят наши объемы и без всяких выкрутасов.

А можем мы не привлекать деньги извне, а раскулачить олигархов?

Наши, как ты их называешь олигархи, а точнее владельцы ФПХ (финансово-промышленных холдингов) богаты… стоимостью акций, т.е. денег у них под подушкой много для обычного гражданина, но не хватит для функционирования экономики. И не хватит даже на инвестпрограммы их собственных предприятий.

Следовательно, в настоящее время идут классические финансовые ножницы: Программы инвестиций ФПХ получали реальные деньги под свои акции/облигации (читай будущий сбыт), а при отказе/сокращении/замещении их сбыта, они будут в геометрической прогрессии прожирать свои накопления



Резюме:

- Никаких санкций ещё не введено. Совсем. Абсолютно.

- То что происходит на рынках, это отказ инвесторов от риска.

- Ассортимент всех товаров будет медленно сокращаться, а цена галопирующее расти

- Нагрузка на граждан и бизнес и административная и финансовая со стороны «государства» будет расти. За решения «политиков» расплачиваются производители труда

И поверьте, тут нет места политикам.

Как вы видите и без политиков инвесторы принимают ежедневные решения.

И задолго до реальных государственных пактов.

Вопрос ключевой: продемонстрирует ли отказ в сбыте покупатель?

Санкции: отказ от сбыта.

Все остальное слова

Дмитрий Потапенко

