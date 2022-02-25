«Жаль, конечно». Песков — о решении УЕФА отобрать у Петербурга финал Лиги чемпионов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Его заявление 25 февраля цитирует РИА Новости.



«Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято», — сказал Песков.



Напомним, что УЕФА 25 февраля на внеочередном заседании принял решение перенести финал Лиги чемпионов в Париж. Кроме того, УЕФА решил, что российские и украинские клубы и сборные обязаны проводить домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

