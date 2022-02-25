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«Жаль, конечно». Песков — о решении УЕФА отобрать у Петербурга финал Лиги чемпионов

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Его заявление 25 февраля цитирует РИА Новости.

«Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято», — сказал Песков.

Напомним, что УЕФА 25 февраля на внеочередном заседании принял решение перенести финал Лиги чемпионов в Париж. Кроме того, УЕФА решил, что российские и украинские клубы и сборные обязаны проводить домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Также баскетбольная Евролига на неопределенный срок отложила матчи с участием российских команд, а Международная федерация лыжного спорта перенесла из России все соревнования, включая финал Кубка мира по лыжным гонкам.

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Комментарии (5)

hedgehog_
ему жаль, что наших обкуаркоденых фанатиков не пустят смотреть на ногомяч у них там? ведь рассиянцам в заграницы низя - там враги.
Dud
Да ну его наф...
VKuser1115940
Какое отношение Песков имеет к Лиге Чемпионов?
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