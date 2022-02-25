Андрей Костин: «ВТБ будет делать всё возможное и невозможное для минимизации ущерба от санкций»

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин обратился к клиентам, партнерам и акционерам банка и заявил, что ВТБ уже начал реализацию плана работы в условиях санкций. Он не исключил сложностей, которые могут испытать клиенты при перенастройке операционной деятельности банка, однако рассчитывает пройти их быстро и без потерь.

Андрей Костин пообещал, что «в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим». Он подчеркнул, что российское правительство и Центральный банк уже подтвердили, что окажут необходимую поддержку финансовому сектору.

