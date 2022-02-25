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Андрей Костин: «ВТБ будет делать всё возможное и невозможное для минимизации ущерба от санкций»

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Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин обратился к клиентам, партнерам и акционерам банка и заявил, что ВТБ уже начал реализацию плана работы в условиях санкций. Он не исключил сложностей, которые могут испытать клиенты при перенастройке операционной деятельности банка, однако рассчитывает пройти их быстро и без потерь.

Андрей Костин пообещал, что «в ближайшие дни и недели банк ВТБ будет делать всё возможное и невозможное, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который способен причинить нашим клиентам, партнерам и акционерам введенный в отношении ВТБ новый санкционный режим». Он подчеркнул, что российское правительство и Центральный банк уже подтвердили, что окажут необходимую поддержку финансовому сектору.

Он также сообщил, что банковское сообщество, включая банк ВТБ, разработало детальные планы реагирования на расширение режима ограничений еще в 2014 году, после первых санкций в отношении российских компаний со стороны западных властей. Он также попросил клиентов принимать решения только исходя из информации на официальном сайте ВТБ, официальных площадках банка в социальных сетях, а также полученной на горячей линии и от сотрудников банка.

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Комментарии (7)

mynine
А за чей, пардон, счет будет поддержка? Опять за наш?
Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков.
Может таки в Кремль претензии по ущербу предъявите и потребуете остановить войну?
Petr_SPb
А невозможное - это смена политического руководства страны, да?
orlovandrei1986
самое лучшее, что они могут сделать - закрыться.
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