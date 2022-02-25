БК «Зенит» о переносе матчей: Баскетбол должен быть вне политики

Он также напомнил, что в БК «Зенит» играют и тренируют граждане Испании, Греции, Литвы, США, Украины, Молдовы, Польши, Беларуси и России.

«Эта основополагающая аксиома должна стоять в основании любого турнира и любого соревнования. Несмотря на все различия во взглядах и предпочтениях, европейские клубы объединяются идеей развития баскетбола вне зависимости от политической конъюнктуры. Мы уважаем взгляды каждого из клубов — участников Евролиги и готовы бороться за то, чтобы эти взгляды были озвучены», — заявил Церковный.

«Нас всех объединяет одно большое общее дело — БАСКЕТБОЛ. Мы все вместе, и наши семьи, и близкие переживаем сложившуюся ситуацию и хотим дальше идти к нашим целям, сражаться на паркете с остальными клубами Евролиги честно и благородно. Это наша жизнь, и МЫ ВСЕ ХОТИМ ИГРАТЬ! Предыдущий розыгрыш показал, что Евролига сумела сохранить и дать новый толчок к развитию турнира в один из сложнейших периодов своей истории. Надеемся на правильное и компромиссное решение собрания клубов Евролиги, которое позволит полноценно продолжить сезон. Все три российских клуба своим выступлением в этом сезоне это право заслужили. Уверены, что и БК «Зенит», и ЦСКА, и УНИКС готовы и впредь доказывать это исключительно на баскетбольной площадке», — подчеркнул Церковный.



Ранее Евролига на неопределенный срок перенесла несколько матчей, которые должны были пройти на территории России.



Также 25 февраля УЕФА принял решение о переносе финала футбольной Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.

