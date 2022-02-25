Падение пассажира на пути остановило поезда на синей линии метро Петербурга

Движение поездов по второй линии петербургского метрополитена ставили на паузу 25 февраля, чтобы вернуть на платформу упавшего пассажира.



Как сообщили «Фонтанке» читатели, около 12:40 состав остановился на «Сенной площади», пассажиры заподозрили, что с обычной остановкой на станции это не связано.



«Никуда не едем минут десять», — поделился читатель.



В пресс-службе метро уточнили, что пути обесточили ненадолго из-за падения пассажира на станции «Технологический институт». Человека вернули на платформу, информация о его состоянии уточняется.

