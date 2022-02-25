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Падение пассажира на пути остановило поезда на синей линии метро Петербурга

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Движение поездов по второй линии петербургского метрополитена ставили на паузу 25 февраля, чтобы вернуть на платформу упавшего пассажира.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около 12:40 состав остановился на «Сенной площади», пассажиры заподозрили, что с обычной остановкой на станции это не связано.

«Никуда не едем минут десять», — поделился читатель.

В пресс-службе метро уточнили, что пути обесточили ненадолго из-за падения пассажира на станции «Технологический институт». Человека вернули на платформу, информация о его состоянии уточняется.

В метрополитене заверили, что поезда вернулись в обычный график движения.

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Комментарии (3)

Zloy7249
И так понятно, почему. Сколько раз такое наблюдал, когда особо «одарённые» протискиваются между краем платформы и людьми, ждущими поезд. И из той же оперы - особо наглый протиснется но уже сзади стоящего, естественно с толчком последнего, в сторону путей. В обоих случаях исход предсказуем. Мало того, что дистанцию не держат до края (и от окружающих в том числе), так ещё и толкаются. Пора уже штрафы ввести за подобное хамское поведение.
И в который раз, Техноложка. Постоянно люди там падают.
orlovandrei1986
хотелось бы подробностей - причина падения не раскрыта...
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