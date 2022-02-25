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В Пулково задержали мужчину, который украл у петербуржца кошелек с деньгами и воспользовался картой

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Петербуржец чуть не улетел с пустыми карманами в Нижневартовск. Но вор поторопился воспользоваться его рассеянностью.

22-летнего уроженца Средней Азии задержали сотрудники транспортной полиции по подозрению в краже, которая попала на камеры, сообщили 25 февраля в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Мужчина подобрал кошелек, который выпал у входа в аэропорт «Пулково» из кармана петербуржца, который спешил на рейс до Нижневартовска. В портмоне была 21 тысяча рублей и банковские карты. Одной из них мужчина и поспешил воспользоваться — он расплатился на заправке, потратив на бензин чужие 3 тысячи рублей.

Уже проходя досмотр, владелец кошелька проверил карманы и заметил неладное, о пропаже он рассказал полицейским.

Предполагаемого вора задержали и отправили в СИЗО, а похищенный кошелек вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).

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Комментарии (1)

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Лучше б он у него яйца украл из кошелька, СО1, новенькие, нележалые.
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