В Пулково задержали мужчину, который украл у петербуржца кошелек с деньгами и воспользовался картой

Петербуржец чуть не улетел с пустыми карманами в Нижневартовск. Но вор поторопился воспользоваться его рассеянностью.



22-летнего уроженца Средней Азии задержали сотрудники транспортной полиции по подозрению в краже, которая попала на камеры, сообщили 25 февраля в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.