В Пулково задержали мужчину, который украл у петербуржца кошелек с деньгами и воспользовался картой

Петербуржец чуть не улетел с пустыми карманами в Нижневартовск. Но вор поторопился воспользоваться его рассеянностью.
22-летнего уроженца Средней Азии задержали сотрудники транспортной полиции по подозрению в краже, которая попала на камеры, сообщили 25 февраля в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.
Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Мужчина подобрал кошелек, который выпал у входа в аэропорт «Пулково» из кармана петербуржца, который спешил на рейс до Нижневартовска. В портмоне была 21 тысяча рублей и банковские карты. Одной из них мужчина и поспешил воспользоваться — он расплатился на заправке, потратив на бензин чужие 3 тысячи рублей.
Уже проходя досмотр, владелец кошелька проверил карманы и заметил неладное, о пропаже он рассказал полицейским.
Предполагаемого вора задержали и отправили в СИЗО, а похищенный кошелек вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по 158-й статье УК РФ (кража).