«Талибан»* призвал Россию и Украину к мирному урегулированию конфликта

«Талибан»* (организация, признанная в России террористической, ее деятельность запрещена. — Прим. ред.) призвал Москву и Киев урегулировать конфликт мирным путем. Такое заявление 25 февраля сделал представитель движения в соцсетях.



«Все стороны должны воздержаться от позиций, которые приведут к эскалации насилия», — говорится в заявлении. Движение, «в соответствии со своей внешней политикой, призывает обе стороны конфликта к разрешению кризиса путем диалога и мирными средствами».



Также «Талибан» призвал Россию и Украину обеспечить безопасность афганских студентов и мигрантов.

