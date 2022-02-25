FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Талибан»* призвал Россию и Украину к мирному урегулированию конфликта

21
Печать

«Талибан»* (организация, признанная в России террористической, ее деятельность запрещена. — Прим. ред.) призвал Москву и Киев урегулировать конфликт мирным путем. Такое заявление 25 февраля сделал представитель движения в соцсетях.

«Все стороны должны воздержаться от позиций, которые приведут к эскалации насилия», — говорится в заявлении. Движение, «в соответствии со своей внешней политикой, призывает обе стороны конфликта к разрешению кризиса путем диалога и мирными средствами».

Также «Талибан» призвал Россию и Украину обеспечить безопасность афганских студентов и мигрантов.

Исламское движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 годы. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001-м, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды»** (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО. Талибы захватили власть в Афганистане после вывода из страны войск США по завершении 20-летней миссии. 15 августа 2021 года боевики без боя вошли в Кабул, и президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

** «Аль-Каида» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (21)

VKuser49193372
У них есть чему поучиться
YUZ
Да, Талибан то действительно нынче адекватней и миролюбивей россии.
SERGEY111
Ну что ж - теперь жти ребята
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний