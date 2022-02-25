Бездомный дебошир пошел с совком для мусора на гостиницу в центре Петербурга

Ночью гостиница в центре Петербурга подверглась неожиданной атаке. Гражданин без определенного места жительства решил покорить её с металлическим совком для мусора.



Как сообщает 25 февраля пресс-служба ГУ Росгвардии по региону, около часа ночи сотрудники ведомства прибыли к гостинице на улице Правды, администратор которой нажал на тревожную кнопку. На месте задержали нетрезвого мужчину, разбившего окно возле служебного входа в здание.



Хулигана доставили в 28 отдел полиции.



Ещё в одном петербургском отеле минувшая ночь выдалась неспокойной. «Фонтанка» рассказывала, что постоялец гулял там с травматическим пистолетом.

