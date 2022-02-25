Setl Group назвал лучших подрядчиков в Петербурге

Список победителей
- Крупнейший подрядчик — ООО «Электростроймонтаж»
- Лучший генеральный подрядчик — ООО «Петербургская строительная компания»
- Опытный — ООО «БФА — Монолит»
- Масштабный — ООО «Петербургская строительная корпорация»
- Бережливый — ООО «Балтикон»
- Оперативный — ООО «Гидроизол»
- Качественный — ООО «Архистрой»
- Инициативный — ООО «Красный квадрат»
- Технологичный — ООО «Авентин Инжиниринг»
- Многофункциональный — ООО «Инжиниринговая группа «Северо-Запад»
- Региональный — ООО «Мосэнергострой
- Дисциплинированный — ООО «Европроф»
- Безопасный — ООО «Инфотек Сервис»
- Открытие года — ООО «Строительная компания Петербург»
- Аккуратный — ООО «Пальмира»
- Лучший благоустроитель — ООО «Прогресс»
- Дебют — ООО «Ковер»
Награды руководителям компаний в офисе холдинга на Ушаковской набережной вручил директор департамента строительства Setl Group Виталий Ершов. Он отметил, что подобные встречи — эффективный инструмент в налаживании открытого диалога между заказчиком и исполнителями.
Победителей также поздравила и пожелала успехов в профессиональном развитии Марина Плахтырь, директор производственно-коммерческого департамента холдинга.
Мнением о сотрудничестве с Setl Group поделился Александр Конопа, директор ООО «Петербургская строительная корпорация»: «Большая честь быть частью профессиональной команды, которая строит в ритме города, в котором нам жить». Он также поддержал нацеленность на развитие и на достижение конечного результата.
Генеральный директор ООО «БФА-монолит Владимир Александров оценил темпы развития холдинга и заявил о стремлении оставаться его подрядчиком: «Золото взять тяжело, но его надо еще подтвердить в текущем году!».
Директор ООО «Петербургская строительная компания» Юрий Колотвин выразил благодарность и уважение за признание заслуг и достижений: «Награда — это закономерный итог нашей совместной деятельности».
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