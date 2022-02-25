Setl Group назвал лучших подрядчиков в Петербурге

Награды руководителям компаний в офисе холдинга на Ушаковской набережной вручил директор департамента строительства Setl Group Виталий Ершов. Он отметил, что подобные встречи — эффективный инструмент в налаживании открытого диалога между заказчиком и исполнителями.

Победителей также поздравила и пожелала успехов в профессиональном развитии Марина Плахтырь, директор производственно-коммерческого департамента холдинга.



Мнением о сотрудничестве с Setl Group поделился Александр Конопа, директор ООО «Петербургская строительная корпорация»: «Большая честь быть частью профессиональной команды, которая строит в ритме города, в котором нам жить». Он также поддержал нацеленность на развитие и на достижение конечного результата.



Генеральный директор ООО «БФА-монолит Владимир Александров оценил темпы развития холдинга и заявил о стремлении оставаться его подрядчиком: «Золото взять тяжело, но его надо еще подтвердить в текущем году!».



Директор ООО «Петербургская строительная компания» Юрий Колотвин выразил благодарность и уважение за признание заслуг и достижений: «Награда — это закономерный итог нашей совместной деятельности».

