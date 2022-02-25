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Setl Group назвал лучших подрядчиков в Петербурге

Один из крупнейших в России строительных холдингов Setl Group назвал лучшие компании, которые работали на его объектах в 2021 году. В рейтинг вошли 17 подрядчиков, выбранные по разным показателям: количеству жилых комплексов, победах в тендерах, скорости, качеству и разнообразию работ, соблюдению правил, чистоты и порядка.

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Фото: предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group
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Список победителей

  • Крупнейший подрядчик — ООО «Электростроймонтаж»
  • Лучший генеральный подрядчик — ООО «Петербургская строительная компания»
  • Опытный — ООО «БФА — Монолит»
  • Масштабный — ООО «Петербургская строительная корпорация»
  • Бережливый — ООО «Балтикон»
  • Оперативный — ООО «Гидроизол»
  • Качественный — ООО «Архистрой»
  • Инициативный — ООО «Красный квадрат»
  • Технологичный — ООО «Авентин Инжиниринг»
  • Многофункциональный — ООО «Инжиниринговая группа «Северо-Запад»
  • Региональный — ООО «Мосэнергострой
  • Дисциплинированный — ООО «Европроф»
  • Безопасный — ООО «Инфотек Сервис»
  • Открытие года — ООО «Строительная компания Петербург»
  • Аккуратный — ООО «Пальмира»
  • Лучший благоустроитель — ООО «Прогресс»
  • Дебют — ООО «Ковер»
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Награды руководителям компаний в офисе холдинга на Ушаковской набережной вручил директор департамента строительства Setl Group Виталий Ершов. Он отметил, что подобные встречи — эффективный инструмент в налаживании открытого диалога между заказчиком и исполнителями.

Победителей также поздравила и пожелала успехов в профессиональном развитии Марина Плахтырь, директор производственно-коммерческого департамента холдинга.

Мнением о сотрудничестве с Setl Group поделился Александр Конопа, директор ООО «Петербургская строительная корпорация»: «Большая честь быть частью профессиональной команды, которая строит в ритме города, в котором нам жить». Он также поддержал нацеленность на развитие и на достижение конечного результата.

Генеральный директор ООО «БФА-монолит Владимир Александров оценил темпы развития холдинга и заявил о стремлении оставаться его подрядчиком: «Золото взять тяжело, но его надо еще подтвердить в текущем году!».

Директор ООО «Петербургская строительная компания» Юрий Колотвин выразил благодарность и уважение за признание заслуг и достижений: «Награда — это закономерный итог нашей совместной деятельности».

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Фото: предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group

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