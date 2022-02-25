FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Авроре» устроили ночную проверку безопасности. В Смольный стучались с украинского номера

0
Печать

Почти пятьсот человек эвакуировали из районных судов Петербурга после веерной рассылки от анонимов, подхвативших украинскую тему. Смольный и крейсер № 1 «минировали» серией международных звонков.

Звонки в полицию с номера с украинским кодом начали поступать через полчаса после полуночи, стало известно «Фонтанке» 25 февраля. Голос заученно произносил, что бомбы заложены в правительстве Петербурга, на крейсере «Аврора» и в здании Главного штаба. Чуть менее чем через час настойчивый абонент угомонился.

Все перечисленные им объекты и окрестности, конечно, проверили. Ничего взрывоопасного найдено не было, эвакуировать никого не потребовалось.

Накануне угрозы посыпались также на районные суды. Анонимы разослали письма на почту 18 судов, в послании прочили взрывы и призывали к ответу за братский народ. Пока в зданиях работали сотрудники правоохранительных органов, более 470 человек проводили время на вынужденной прогулке.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний