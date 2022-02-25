«Авроре» устроили ночную проверку безопасности. В Смольный стучались с украинского номера

Почти пятьсот человек эвакуировали из районных судов Петербурга после веерной рассылки от анонимов, подхвативших украинскую тему. Смольный и крейсер
Звонки в полицию с номера с украинским кодом начали поступать через полчаса после полуночи, стало известно «Фонтанке» 25 февраля. Голос заученно произносил, что бомбы заложены в правительстве Петербурга, на крейсере «Аврора» и в здании Главного штаба. Чуть менее чем через час настойчивый абонент угомонился.
Все перечисленные им объекты и окрестности, конечно, проверили. Ничего взрывоопасного найдено не было, эвакуировать никого не потребовалось.
Накануне угрозы посыпались также на районные суды. Анонимы разослали письма на почту 18 судов, в послании прочили взрывы и призывали к ответу за братский народ. Пока в зданиях работали сотрудники правоохранительных органов, более 470 человек проводили время на вынужденной прогулке.