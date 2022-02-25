«Авроре» устроили ночную проверку безопасности. В Смольный стучались с украинского номера

Почти пятьсот человек эвакуировали из районных судов Петербурга после веерной рассылки от анонимов, подхвативших украинскую тему. Смольный и крейсер № 1 «минировали» серией международных звонков.



Звонки в полицию с номера с украинским кодом начали поступать через полчаса после полуночи, стало известно «Фонтанке» 25 февраля. Голос заученно произносил, что бомбы заложены в правительстве Петербурга, на крейсере «Аврора» и в здании Главного штаба. Чуть менее чем через час настойчивый абонент угомонился.

