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Троллейбус обстреляли на кольце в центре Петербурга. Стрелка нашли в квартире напротив Смольного

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Недавнего выпускника с самодельным пистолетом задержали после сообщения о стрельбе на пересечении площади Диктатуры и Лафонской улицы.

Последний рейс не задался у троллейбуса одиннадцатого маршрута в ночь с 23 на 24 февраля, стало известно «Фонтанке» 25 февраля. Водитель, по предварительной информации, сообщил, что на кольце услышал звуки выстрелов. Прибывший на место наряд полиции установил, что стрельба велась с балкона дома 62 по Суворовскому проспекту.

пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники МВД установили и стрелка — им оказался 18-летний житель квартиры на третьем этаже дома. У него нашли предмет, конструктивно похожий на пистолет.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Молодого человека доставили в отдел полиции.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Комментарии (1)

Zloy7249
Очередной неадекват. Весеннее обострение в самом разгаре.
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