Троллейбус обстреляли на кольце в центре Петербурга. Стрелка нашли в квартире напротив Смольного

Недавнего выпускника с самодельным пистолетом задержали после сообщения о стрельбе на пересечении площади Диктатуры и Лафонской улицы.
Последний рейс не задался у троллейбуса одиннадцатого маршрута в ночь с 23 на 24 февраля, стало известно «Фонтанке» 25 февраля. Водитель, по предварительной информации, сообщил, что на кольце услышал звуки выстрелов. Прибывший на место наряд полиции установил, что стрельба велась с балкона дома 62 по Суворовскому проспекту.
пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сотрудники МВД установили и стрелка — им оказался 18-летний житель квартиры на третьем этаже дома. У него нашли предмет, конструктивно похожий на пистолет.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Молодого человека доставили в отдел полиции.