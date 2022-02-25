Болезнь не хочет отступать. Артёму нужна помощь в победе над лейкозом

У Тёмы тогда резались молочные зубы. Невысокая температура — обычное явление для такого события. Но Юлия, мама мальчика, не могла найти себе места, чувствовала: что-то не так. Сдали анализы. Диагноз поразил — острый лимфобластный лейкоз.

«Мама, вытри слёзы, всё будет хорошо», — часто повторяет мальчик. Артёму всего 4 года. Но его поведение, слова и поступки по-настоящему взрослые. Необходимые процедуры Тёма переносит стойко. И виду не подаст, если больно. Лишь едва-едва улыбнётся. Повзрослеть Тёму заставила болезнь, неожиданно нагрянувшая три года назад.

«Никто поверить не мог в то, что Тёма заболел. По настроению, внутреннему состоянию и внешнему виду ребёнка невозможно было сказать, что он себя плохо чувствует. А на самом деле вот как оказалось», — рассказывает Юлия.



Лечение продолжали уже в Москве. Тёма прошёл терапию CAR-T-клетками. Это инновационный метод лечения, когда собственные лейкоциты пациента программируются на уничтожение раковых клеток. Было страшно. Но Юлия с сыном решили, стоит рискнуть. Потом был перелёт в Санкт-Петербург и трансплантация костного мозга. Донором стал папа.



К сожалению, без осложнений не обошлось. У Тёмы распространённая реакция «трансплантат против хозяина». Чтобы справиться с последствиями трансплантации, мальчику нужно пройти терапию лекарственным препаратом «Ноксафил».



«У Артёма течение острой реакции «трансплантат против хозяина» с поражением ЖКТ. На фоне массивной иммуносупрессивной терапии, пневмонии смешанного генеза и ряд других осложнений пациенту необходим длительный приём препарата «Ноксафил». В настоящее время данное лекарство получить в короткий срок за счёт средств федерального бюджета затруднительно. Однако прерывать терапию нельзя, поэтому решено было обратиться за помощью к благотворителям», — говорит лечащий врач Анна Осипова.

