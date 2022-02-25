Представительство ДНР сообщает о новых обстрелах тяжёлым вооружением

За сутки, по данным представительства, украинские военные обстреляли ДНР 139 раз, использовав в общей сложности применено 1715 единиц боеприпасов; два мирных жителя погибли и 12 получили ранения; повреждены 53 жилых дома на донецком и горловском направлениях.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 25 февраля сообщило, что украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Куликово, применив тяжёлое вооружение.

Утром 25 февраля ведутся новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, под огнем Зайцево и поселок шахты имени Гагарина, сообщил глава администрации города Иван Приходьков своём телеграм-канале. По его словам, «работает весь калибр 82, 120, 122, 125, 152 (миллиметров)».



По данным украинского МЧС, в Киеве на Садовой улице, 54, в 5 часов утра в результате падения фрагментов самолета загорелся двухэтажный жилой дом. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Спасатели работают и в городе Старобельск Луганской области. «Проводится тушение пожаров и спасение людей. Предварительно, 6 человек спасены, один погиб», — сообщается в телеграм-канале министерства.

