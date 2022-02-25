Тем временем полиция передает привет Пингвину & Co. Какая сегодня погода с угонами автомобилей в Петербурге

Оперативники ответили журналистам за пик автокраж в 2015-м. Сейчас они уверены, что уже контролируют ситуацию. Цитата: «Если тогда за ночь угонщики легко дергали по несколько автомашин премиум-класса, то сегодня их доходы упали в 50 раз». Сравните статистику наших собеседников со своими ощущениями.

Чтобы выяснить, как себя чувствуют водители Петербурга и Ленобласти, «Фонтанка» не стала тянуться к руководству уголовного розыска. Мы просто встретились с двумя молодыми подполковниками из «угонного» отдела — Александром Березиным и Олегом Осминкиным. Начали с «наезда», припомнив им, как в 2014–2016 годах угонщики чувствовали себя лидерами положения на темном рынке, а страховые компании стонали от убытков. Тогда «Фонтанка» писала об угонном абсурде в городе.



«Зачем отрицать? В те годы мы докатились до максимального количественного значения угонов — около 7 тысяч в год. Это был пик», — признал Олег Осминкин. Почему так было, он сначала объяснил макроэкономически: «Тогда к нам на рынок хлынули автодилеры из Кореи — «КИА», «Хендэ», «Митсубиши» из Японии». Затем он согласился с просчетом своего подразделения. «Мы не углублялись в сбыт, гонялись больше за непосредственными исполнителями, а машины уезжали строем в другие регионы», — вспомнил полицейский. Что касается реальности «здесь и сейчас», то, по словам Александра Березина, «перелом наступил к 2019 году». «В 2020-м мы это точно почуяли. А в 21-м поняли, что двигаемся в правильную сторону. Если в 2015-м — 7 тысяч в год, то в 2020-м — 2,5 тысячи, а в 2021-м — 1350. У нас снижение и в этом году», — сказал Березин.

«Фонтанка» облегчила для восприятия статистику ГУ МВД



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Что касается настроения самих автоворов, по словам собеседников, если в прошлые годы угонщики «дергали» за ночь по несколько автомобилей премиум-класса и зарабатывали по миллиону, то сегодня порой их группы зарабатывают по 500 тысяч в месяц. То есть доход рухнул в 50 раз.

