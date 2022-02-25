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Сначала пили вместе, потом мародерствовали. На юге Петербурга охранник остался без золота и консервов

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Приезжего задержали на проспекте Ветеранов за хищение стратегического запаса консервов у товарища.

Полицию в квартиру в Кировском районе накануне около семи вечера вызвала местная жительница, которая заявила, что её мужа избили, отняли ценности и вынесли из дома продукты питания, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 февраля.

Сотрудники МВД обнаружили в доме 1 по проспекту Ветеранов 51-летнего охранника одной из петербургских компаний. Он был избит и обескуражен поведением двух товарищей, с которыми выпивал около пяти вечера по соседству. Двое мужчин вытащили нож и по пути к квартире надавали ему тумаков. А в помещении похитили у него мобильный телефон, золотые цепочку и браслет, а также пять банок консервов.

Пострадавший оценил ущерб в 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в считаные минуты после получения первой информации догнали идущего по проспекту Ветеранов одного из подозреваемых — им оказался 37-летний уроженец Омской области. У него нашли похищенные мобильный и цепочку. А вот консервы так и не нашли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

sakorol
если ты пьешь с воpами
опасайся за свой кошелек
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