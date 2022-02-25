Сначала пили вместе, потом мародерствовали. На юге Петербурга охранник остался без золота и консервов

Приезжего задержали на проспекте Ветеранов за хищение стратегического запаса консервов у товарища.



Полицию в квартиру в Кировском районе накануне около семи вечера вызвала местная жительница, которая заявила, что её мужа избили, отняли ценности и вынесли из дома продукты питания, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 февраля.



Сотрудники МВД обнаружили в доме 1 по проспекту Ветеранов 51-летнего охранника одной из петербургских компаний. Он был избит и обескуражен поведением двух товарищей, с которыми выпивал около пяти вечера по соседству. Двое мужчин вытащили нож и по пути к квартире надавали ему тумаков. А в помещении похитили у него мобильный телефон, золотые цепочку и браслет, а также пять банок консервов.

