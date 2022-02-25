FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Мотопанк с пистолетом пугал постояльцев в отеле на Невском

2
Печать

В отеле на Невском проспекте выдалась бурная ночь. Там задержали постояльца, который смущал окружающих прогулкой с пистолетом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 февраля, около половины четвертого в полицию обратился мужчина, рассказав, что у отеля «Агни» неизвестный ходит с подозрительным предметом. Прибывший на место наряд задержал в номере указанного заведения 35-летнего безработного. У него изъяли травматический пистолет — разрешение на него у гражданина имелось.

Мужчину доставили в 78-й отдел полиции. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сначала гражданина отправили в помещение для задержанных.

Судя по странице задержанного в соцсети, он окончил Институт имени Лесгафта, считает себя мотопанком — любит мотоциклы и группу «Король и Шут». Примечательно, что в 2017 году он уже привлекался — за умышленное причинение легкого вреда здоровью, за что получил сто часов обязательных работ.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Шурик7890
«Разрешение имелось», а за что тогда дело? Вот недавно один «гость» в воздух из машины палил, традиции мол такие и что? Поняли, простили и отпустили. А тут сразу уголовка?
Политика двойных стандартов, печально
NAFTALIN 2000-2036
дуркодед сракетой пугает постояльцев на Крещатике
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний