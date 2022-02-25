Мотопанк с пистолетом пугал постояльцев в отеле на Невском

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 февраля, около половины четвертого в полицию обратился мужчина, рассказав, что у отеля «Агни» неизвестный ходит с подозрительным предметом. Прибывший на место наряд задержал в номере указанного заведения 35-летнего безработного. У него изъяли травматический пистолет — разрешение на него у гражданина имелось.

В отеле на Невском проспекте выдалась бурная ночь. Там задержали постояльца, который смущал окружающих прогулкой с пистолетом.

Мужчину доставили в 78-й отдел полиции. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сначала гражданина отправили в помещение для задержанных.



Судя по странице задержанного в соцсети, он окончил Институт имени Лесгафта, считает себя мотопанком — любит мотоциклы и группу «Король и Шут». Примечательно, что в 2017 году он уже привлекался — за умышленное причинение легкого вреда здоровью, за что получил сто часов обязательных работ.

