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Массовое ДТП собирает пробку на Красносельском шоссе у КАД

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Пробка длиной около 3 километров образовалась на Красносельском шоссе в направлении Петербурга перед КАД.

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Там столкнулись пять машин, сообщают очевидцы в «Яндекс.Картах» и в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте». Аварию видно на записи автомобилиста Ильи, ехавшего во встречном направлении.

В Санкт-Петербурге в 8:25 загруженность дорог оценивается в 5 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. Ожидается, что пробки продолжат расти и к 9 часам достигнут пика в 6 баллов, сообщает «Яндекс». Вчера утром в Петербурге было 6 баллов, днём 3, а вечером 7.

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Комментарии (1)

orlovandrei1986
а я уж подумал, что народ сваливает =)
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